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В Москве загорелся рынок "Садовод"

12:48
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Проводится эвакуация

На вещевом рынке "Садовод" в Москве начался пожар.

Инцидент произошел на 14-м километре МКАД, 2, cтроение 2. Горят несколько торговых павильонов на 19-й и 20-й линиях. Площадь пожара устанавливается, его тушат по второму повышенному номеру сложности.

На рынке проводится эвакуация людей, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

На территории "Садовода" часто происходят пожары. Последний произошел в июне 2023 года, горели павильоны на площади 30 квадратных метров. Пострадал один человек.  

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Пожар на рыноке "Садовод"
Пожар на рыноке "Садовод"
Пожар на рынке "Садовод"
Пожар на рынке "Садовод"
Пожар на рыноке "Садовод"
Пожар на рыноке "Садовод"
Пожар на рынке "Садовод"
Пожар на рынке "Садовод"
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