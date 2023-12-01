В Москве загорелся рынок "Садовод"

Проводится эвакуация

На вещевом рынке "Садовод" в Москве начался пожар.

Инцидент произошел на 14-м километре МКАД, 2, cтроение 2. Горят несколько торговых павильонов на 19-й и 20-й линиях. Площадь пожара устанавливается, его тушат по второму повышенному номеру сложности.

На рынке проводится эвакуация людей, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

На территории "Садовода" часто происходят пожары. Последний произошел в июне 2023 года, горели павильоны на площади 30 квадратных метров. Пострадал один человек.

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