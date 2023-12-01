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Песков: Россия продолжит работу по освобождению россиян из заложников ХАМАС

13:06
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Перемирие на Ближнем Востоке прекращено

Россия продолжит эвакуацию российских граждан из сектора Газа, несмотря на возобновление боевых действий. В этом в пятницу, 1 декабря, заверил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На Ближнем Востоке наступило новое обострение конфликта

Спикер Кремля выразил сожаление в связи с завершением перемирия и обмена заложниками на Ближнем Востоке.

Песков подчеркнул, что Россия сочла бы целесообразным дальнейшую пролонгацию гуманитарной паузы в секторе Газа, сообщает ТАСС.

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что возвращается к полномасштабным боевым действиям, переговоры об освобождении заложников не ведутся. Тель-Авив возложил вину за возобновление боев и прекращение обмена заложниками на палестинское движение ХАМАС.

Израиль называл целью своей военной операции в Газе полное уничтожение движения ХАМАС и его военного потенциала. Однако помощник президента России Юрий Ушаков предупредил, что "даже обезглавив ХАМАС, даже утопив сектор Газа в крови, вряд ли удастся обеспечить безопасность Израиля".

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