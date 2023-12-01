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Кремль объявил о конце "америкоцентричного мира"

13:21
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Формируется новая многополярная система международных отношений

Америкоцентричный мир завершается, наступает период многообразия, в том числе в международных экономических отношениях. Такое заявление сделал в пятницу, 1 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Спикер Кремля предупредил, что Соединенные Штаты будут продолжать давление на всю систему международных экономических отношений, разрушая существующий формат.

У Москвы нет сомнений, что Вашингтон попытается давить на российскую экономику, сохраняя санкции на долгие годы, однако наша страна исходит из этого, выстраивая свою политику, цитирует Пескова ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что в мире уже идет становление новой, более справедливой и демократической, системы международных отношений. Как подчеркнул президент, модель глобализации, сформированная западными государствами в их собственных интересах, изжила себя и находится в глубоком кризиса.

При этом глава российского МИД Сергей Лавров назвал разрушение мировой экономики истинной целью антироссийских санкций и отметил, что Москва продолжит укреплять сотрудничество со многими игроками Азиатско-Тихоокеанского региона в рамках БРИКС.

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