Лавров обвинил Борреля и Блинкена в трусости

Глава МИД прокомментировал бегство политиков с заседания СМИД ОБСЕ

Просто трусы, которые боятся откровенного разговора. Так оценил поведение главы евродипломатии Жозепа Борреля и госсекретаря США Энтони Блинкена министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава российского МИД прокомментировал отъезд западных политиков с заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, передает ТАСС. По словам Лаврова, Боррель и Блинкен считают, что они подчеркнули свое намерение изолировать Россию. Но на самом деле они просто трусят - боятся любого честного разговора с фактами на руках, уверен российский министр.

Ранее Лавров заявлял, что у ОБСЕ есть решение для выхода из кризиса. Глава МИД России считает, что для этого достаточно возобновить взаимоуважительный и равноправный диалог государств-участников, и соблюдать основополагающее правило консенсуса. Лавров подчеркнул, что плачевное состояние ОБСЕ связано с поведением стран НАТО и ЕС в событиях 1999 года в Югославии и 2008 года в Сербии, а также с политикой этих стран в конфликте между Россией и Грузией.

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