ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров обвинил Борреля и Блинкена в трусости

13:32
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Глава МИД прокомментировал бегство политиков с заседания СМИД ОБСЕ

Просто трусы, которые боятся откровенного разговора. Так оценил поведение главы евродипломатии Жозепа Борреля и госсекретаря США Энтони Блинкена министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров отметил плачевное состояние ОБСЕ
Захарова дала отпор главе МИД ФРГ за критику в адрес Лаврова

Глава российского МИД прокомментировал отъезд западных политиков с заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, передает ТАСС. По словам Лаврова, Боррель и Блинкен считают, что они подчеркнули свое намерение изолировать Россию. Но на самом деле они просто трусят - боятся любого честного разговора с фактами на руках, уверен российский министр.

Ранее Лавров заявлял, что у ОБСЕ есть решение для выхода из кризиса. Глава МИД России считает, что для этого достаточно возобновить взаимоуважительный и равноправный диалог государств-участников, и соблюдать основополагающее правило консенсуса. Лавров подчеркнул, что плачевное состояние ОБСЕ связано с поведением стран НАТО и ЕС в событиях 1999 года в Югославии и 2008 года в Сербии, а также с политикой этих стран в конфликте между Россией и Грузией.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Жозеп Боррель и Энтони Блинкен
Жозеп Боррель и Энтони Блинкен
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.