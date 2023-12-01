ВС России проведут учения "Океан-2024"

Об этом рассказали в Минобороны

Россия собирается провести стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024". Об этом в пятницу, 1 декабря, рассказал российский министр обороны Сергей Шойгу.

Генерал армии подчеркнул, что маневры будут проводиться с привлечением всех видов Вооруженных Сил России. Учения "Океан-2024" будут итоговыми, а в рамках подготовки к ним запланированы другие маневры, в том числе международных, цитирует Шойгу "Интерфакс".

Реализация комплекса мероприятий боевой учебы обеспечит выполнение задач по защите национальных интересов и своевременное реагирование на изменения военно-политической обстановки.

21 и 22 ноября в Бенгальском заливе прошли российско-индийские военно-морские учения. Боевые корабли выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Индийские летчики отработали посадку на палубу корабля ВМФ России, а российские – на борт эсминца ВМС Индии.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что Москва что реагирует на попытки Вашингтона расширить влияние НАТО на Азию. С учетом этого Россия и ее союзники укрепляют свою обороноспособность, в том числе и благодаря совместным учениям.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"