"Прогресс МС-25" с трофеем "Игр будущего" вышел на орбиту

Запуск прошел штатно

м, стартовавшая в пятницу, 1 декабря, с площадки №31 космодрома Байконур, вывела на орбиту грузовой космический корабль "Прогресс МС-25".

Полет к Международной космической станции должен занять около двух суток. Стыковка с малым исследовательским модулем "Поиск" намечена на 14:15 мск 3 декабря.

На станцию будет доставлено 2 528 кг грузов, включая топливо, продукты и питьевую воду, оборудование и материалы, а также трофей турнира "Игры будущего", который вернется на Землю в 2024 году и будет представлен на турнире, сообщает ТАСС.

Ранее генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам России Владимир Соловьев рассказал, что первая высадка российского космонавта на Луне может состояться в период с 2031 по 2040 годы. Предполагается, что после 2050 года ресурсы Луны уже можно будет использовать для освоения дальнего космоса.

В октябре на совещании по развитию космической отрасли президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия как одна из ведущих космических держав "должна смотреть далеко вперед, принимать во внимание задачи нашего суверенного долгосрочного развития и, конечно, задачи безопасности". По этой причине специалисты приступили к разработке тактико-технических характеристик российской орбитальной станции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"