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ВСУ оставили часть позиций у Клещеевки в ДНР

14:01
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Украинские подразделения лишились огневой поддержки

Подразделения ВСУ оставили часть позиций на западе Клещеевки в ДНР. Как сообщил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин, противник был вынужден отступить.

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По словам Гагина, на западе Клещеевки сутки назад сложилась обстановка, в которой украинским подразделениям пришлось покинуть позиции. По данным разведки, причиной стало отсутствие огневой поддержки, а также малый запас боекомплекта, приводит слова Гагина ТАСС.

О снарядном голоде Вооруженных сил Украины в районе Артемовска, где и расположена Клещеевка, ранее уже сообщали российские военные.

Отмечалось, что нехватку боеприпасов ВСУ пытаются компенсировать при помощи беспилотников.

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