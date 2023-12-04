Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

Венера покинула знак Весов и устремилась дальше

Овны

Вам стоит быть поосторожнее со словами и поступками: постарайтесь никого не обижать. Делайте добрые дела. и жизнь ответит вам тем же, обещают звезды.

Тельцы

В личной жизни начинается приятное время ренессанса. Дело в том, что Венера перебралась в ваш сектор отношений, откуда сможет помочь вам в делах любовных!

Близнецы

Поменьше сидите в телефоне, подольше гуляйте: свежий воздух обеспечит вам румянец и заряд энергии! Сейчас очень важно делать выбор в пользу здорового образа жизни.

Раки

Сегодня и в ближайшие три недели вы будете полны творческих планов и романтизма. Многие представители знака при желании смогут зачать ребенка или найти любовь всей своей жизни.

Львы

У вас начинается домашний период: украшать жилье новогодним декором и гирляндами вам будет интереснее, чем проводить время с друзьями. Можно уже начинать покупать подарки под елочку!

Девы

Экскурсии, учеба, книги и курсы - вы с удовольствием погрузитесь в новые знания и впечатления. А еще сможете наладить связь с людьми, которых потеряли.

Весы

Венера больше не ваша: она покинула знак и устремилась дальше. Держите руку на пульсе в делах: впереди хороший период для заработков, поисков работы или подработки.

Скорпионы

Пришло время становиться красивыми: покупать новую одежду, менять прическу, заниматься внешностью. Венера пришла в ваш знак, чтобы вы стали еще прекраснее!

Стрельцы

Все ли у вас в порядке, успеваете ли вы уделять время самим себе? День рождения не должен быть единственным днем в году, когда ваши желания исполняются!

Козероги

У вас скоро проснется интерес к внешнему миру, тусовкам, общению, развлечениям. Переключайтесь почаще с трудных дел на легкие темы - это полезно.

Водолеи

Амбициозным представителям знака можно составлять план по созданию личного бренда или карьерному росту. Всем остальным стоит задуматься: есть ли у вас достойная цель?

Рыбы

Вам станет легче даваться учеба или приобретение новых навыков. Беритесь за дела, к которым не решались подступиться - в ближайшее время звезды будут помогать.

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