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Два человека пострадали при пожаре на "Садоводе"

14:02
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Горят 350 "квадратов"

Два человека пострадали во время пожара на московском вещевом рынке "Садовод".
В Москве загорелся рынок "Садовод"

Об этом сообщил собеседник RT. Из горящего комплекса эвакуировали порядка 350 человек.

Площадь пожара в настоящий момент составляет 350 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка и плотное расположение павильонов, пишет telegram-канал "112".

Пожар на рынке "Садовод" вспыхнул утром 1 декабря. Возгорание началось на 19-й и 20-й линиях, где продаются куртки и пуховики.

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