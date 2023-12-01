Два человека пострадали при пожаре на "Садоводе"

Горят 350 "квадратов"

Два человека пострадали во время пожара на московском вещевом рынке "Садовод".

Об этом сообщил собеседник RT. Из горящего комплекса эвакуировали порядка 350 человек.

Площадь пожара в настоящий момент составляет 350 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка и плотное расположение павильонов, пишет telegram-канал "112".

Пожар на рынке "Садовод" вспыхнул утром 1 декабря. Возгорание началось на 19-й и 20-й линиях, где продаются куртки и пуховики.

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