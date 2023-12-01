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Свыше 30 человек погибли в Газе в первый день после возобновления боев

14:19
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Утром 1 декабря перемирие прекратилось

По меньшей мере 32 человека уже стали жертвами боевых действий в секторе Газа после прекращения гуманитарной паузы. Об этом в пятницу, 1 декабря, рассказали в Министерстве здравоохранения анклава.
На Ближнем Востоке наступило новое обострение конфликта

В ведомстве отметили, что эти люди погибли "в результате бойни, устроенной израильским оккупантом в течение трех часов после прекращения перемирия".

Кроме того, десятки человек, большинство из которых женщины и дети, получили ранения, сообщает ТАСС.

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что возвращается к полномасштабным боевым действиям, переговоры об освобождении заложников не ведутся. Тель-Авив возложил вину за возобновление боев и прекращение обмена заложниками на палестинское движение ХАМАС.

Генассамблея ООН перед этим приняла резолюцию с призывом к Израилю покинуть оккупированные им Голанские высоты. Генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш заявил, что необходимо добиться полного прекращения огня на Ближнем Востоке, а не только временного перемирия.

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