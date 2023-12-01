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Финляндия запустила онлайн-курс по соблюдению антироссийских санкций

14:42
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Об этом рассказали в финском МИД

Финляндия организовала и запустила первый в Евросоюзе онлайн-курс по соблюдению антироссийских санкций, которые "обширны и проблемны в реализации". Об этом в пятницу, 1 декабря, рассказали в финском внешнеполитическом ведомства.
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Как пояснили в МИД Финляндии, задача данного курса — "расширить знания финнов о санкциях".

Онлайн-курс охватывает не только основные аспекты рестрикций, которые повторяются во всех санкционных системах, но и особенности ограничительных мер, введенных конкретно в отношении России, сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что необходимо продолжать ужесточать санкции против России, усиливать их реализацию и усложнять уклонение от санкций. Таллин предложил Евросоюзу установить полное торговое эмбарго против России.

При этом еще в ноябре 2022 года Совет ЕС единогласно утвердил решение о включении обхода санкций, введенных сообществом, в перечень преступлений. Это решение принято в связи с санкциями против России, которые крайне важно реализовывать в полном объеме, говорится в заявлении.

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