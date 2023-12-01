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Валерий Гергиев назначен директором Большого театра

14:34
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Он сменил Владимира Урина

Валерий Гергиев назначен новым генеральным директором Большого театра. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Гергиев сменил на этом посту Владимира Урина. Он освобожден от должности по собственному желанию.

Срок контракта Гергиева с Большим театром - пять лет, говорится в сообщении в Telegram-канале правительства России.

Валерий Гергиев занимал пост художественного руководителя Мариинского театра, в котором работает с 1978 года. Владимир Урин возглавлял Большой театр с 2013 года.

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Валерий Гергиев
Валерий Гергиев
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