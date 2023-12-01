Дело о похищении девочки в Калужской области: все подробности случившегося

Злоумышленники задержаны

Она крепко сжимает дочь в объятьях. То, что ей пришлось пережить в последние 35 часов, Ирина Липовая называет одним словом - "ад". Более суток 8-летняя Злата считалась пропавшей без вести.

"Я очень благодарна, вы понимаете, мне жизнь вернули. Я никогда не забуду, кто ее вернул. Эти люди для меня просто как святые. Я жила в аду. Я просто выдохнула, что она нашлась что жива, Не дай Бог вы бы такое пережили, когда ваш ребенок неизвестно где зимой. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в поиске", - говорит Ирина.

Девочка пропала 29 ноября после уроков. Она вышла из школьного автобуса, но домой так и не вернулась. При этом на телефон матери второклассницы пришло сообщение с требованием выкупа. Преступники хотели получить полтора миллиона рублей криптовалютой. Полиция и волонтеры начали поиск.

"Мои коллеги из Главного управления уголовного розыска МВД России - настоящие профессионалы! Они оперативно установили подозреваемых в похищении 8-летней Златы Липовой. Сыщики всю ночь разыскивали злоумышленников и задержали их сегодня утром в деревне Касьяново Калужской области. На данный момент на причастность к преступлению проверяются трое мужчин и женщина. Устанавливаются все обстоятельства случившегося", - сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Задержана целая семья - жительница деревни Касьяново, ее бывший супруг и их общий сын, а также нынешний муж женщины. По некоторым данным, в Калужскую область подозреваемые переехали несколько лет назад из Москвы. Живут в двухэтажном коттедже, обнесенном забором и охраняемом алабаями, из-за чего соседи, по их словам, боялись даже близко подходить к участку.

"По версии следствия, 29 ноября 2023 года около 15 часов девочка вышла из школьного автобуса в Козельске и направилась в сторону своего дома. В этот момент подозреваемые поместили ее в автомобиль и отвезли в свое домовладение в деревне Касьяново. На следующий день ввиду широкой огласки безвестного исчезновения девочки подозреваемые отвезли ребенка в деревню Таратухино Белевского района Тульской области, где высадили из машины и оставили на улице. Девочка зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи", - сообщили в СК.

Прибывшие на место медики осмотрели школьницу и зафиксировали у нее ушибы груди и руки. Позже и сама Злата рассказала, как все произошло: трое мужчин и женщина, насильно посадили ее в машину, надели на голову мешок. Затем привезли в частный дом, а позже - высадили на дороге. Говорит также, что похитители толкали ее и били.

Но главное, что теперь девочка в безопасности. С ней работают следователи и психолог. Важно помочь ребенку поскорее справиться со стрессом. От шока не могут оправиться и соседи Липовых. Злата, по их словам, абсолютно домашний ребенок, воспитанный.

Следствие продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего. Подозреваемых допрашивают, а в их доме прошли обыски. В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовные дела возбуждены по статьям о похищении несовершеннолетнего из корыстных побуждений и о вымогательстве в особо крупном размере.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"