В центре Москвы продолжаются модные показы

Международный форум BRICS+ Fashion Summit в самом разгаре

Темные оттенки и почти инфернальные образы. Объемная бижутерия и экстравагантные макияж. В паркинг-галерее парка "Зарядье" сегодня звучат национальные индонезийские мотивы. Древняя мифология в современном исполнении. Дизайнеры из Джакарты второй раз приезжают в Москву с показом. Теперь - в рамках международного модного форума BRICS+ Fashion Summit.

Индонезия, признаются модельеры, только-только выходит на российский рынок. Однако уже привлекла интерес любителей аутентичной азиатской моды. Часть комплектов сшиты из традиционной местной ткани - батика. Однако многие модные дома предпочитают материалы из Турции. Посмотреть и потрогать которые можно было в одном из павильонов городского пространства "Хлебозавода". Шесть турецких фабрик привезли вещи собственного производства - от спортивной бесшовной одежды до кашемировых свитеров и дизайнерских шуб.

На турецких фабриках свои изделия отшивают даже Версаче, Кристиан Диор и Прада. Отточенное веками швейное производство подкупает своим качеством. Как раз об этом - как продать собственный бренд и завоевать любовь клиентов - говорили на мастер-классе. Ведущие эксперты из России и других стран делились собственным опытом - удачным и не очень.

Владимир Тринос занимается брэндингом уже 17 лет, помогая создавать компаниям собственную идеологию. "Важны эмоции клиента и готовность строить этот бренд. Потому что это никакая не константа. Это достаточно динамически меняющаяся история, просто у нее есть рамочки", - говорит он.

Тем более в фэшн-индустрии, которая никогда не стоит на месте. О современных тенденциях в модном бизнесе говорили на деловой сессии. Эксперты поделились лучшими практиками и рассказали, как вывести отечественные бренды в мировой топ. По словам участников, главный секрет успеха - в сотрудничестве. Особенно сегодня, когда, покинув российский рынок, зарубежные бренды освободили многие перспективные ниши.

"Индустрия моды работает не когда один дизайнер и один ритейлер, а когда дизайнер, ритейлер, фабрика, ткацкие фабрики, креативная индустрия - все это вместе. Мы видим по опыту Италии, Бельгии и Японии, каким образом собирались групповые стратегии, каким образом настраивалась цепочка и индустрия моды в этих странах", - отметил Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды.

Завтра - финальный день международного фэшн-форума. Для искушенных модников и просто любителей красивого свои коллекции продемонстрируют российские дизайнеры. А коллеги из Сербии и Бразилии представят на суд зрителей собственные модели прет-а-порте.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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