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ВС России продвинулись в Марьинке

15:02
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Сообщается об отступлении ВСУ

ВС России продвинулись в Марьинке, заявил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин. По его словам, о полном взятии города говорить рано, однако ВСУ начали покидать позиции.

Марьинка в ДНР на 70% перешла под контроль ВС России
Как выглядит город Марьинка после ухода ВСУ

Военкоры публикуют кадры боев в городе, на которых виден установленный на одном из домов российский триколор.

Некоторые Telegram-каналы – в частности, военкора Руденко – сообщают о том, что ВСУ покидают Марьинку и город взят, передает "Царьград". Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры боев за Марьинку, показав работу артиллерия и дронов спецназа.

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