В Калужской области задержали подозреваемых в похищении 8-летней девочки

Возбуждено уголовное дело

В Калужской области сегодня задержали четырёх подозреваемых в похищении 8-летней девочки. Она пропала в среду - не вернулась домой после уроков. Мать получила сообщение с требованием выкупа - полутора миллионов рублей в криптовалюте. На следующий день школьницу нашли в Тульской области.

Преступники высадили её на обочине дороги, где плачущего ребёнка и заметили случайные прохожие. Телесных повреждений у девочки не выявили. По некоторым данным, к похищению причастен её отец. Мотивом могла стать месть бывшей жене. Мужчину судили за кражу телефона дочери. Следователи возбудили уголовное дело и будут ходатайствовать об аресте подозреваемых.

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