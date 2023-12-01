Россия обвинила Германию в усложнении консульского обслуживания россиян

Берлин делает это намеренно, заявили в российском МИД

Берлин целенаправленно усложняет консульское обслуживание сотен тысяч россиян в Германии, однако Москва не оставит это без внимания. Такое заявление в пятницу, 1 декабря, сделало российское Министерство иностранных дел.

В ведомстве прокомментировали решение Германии о закрытии ряда своих представительств на территории России, подчеркнув, что это было сделано в русле линии на разрыв всего комплекса российско-немецких отношений.

В ответ на недружественные шаги германской стороны Россия принимает надлежащие меры, цитирует заявление российского министерства ТАСС.

Ранее сообщалось, что генеральное консульство ФРГ в Екатеринбурге прекратило свою работу с 1 декабря. С этого же дня закрывается также генконсульство Германии в Новосибирске, а 30 ноября перестала функционировать германская дипмиссия в Калининграде.

До того глава германского МИД Анналена Бербок позволила себе выпад в адрес российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. В ответ спикер МИД России напомнила, что власти западных стран препятствуют прибытию российской делегации на международные форумы.

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