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ВОЗ сочла ситуацию с пневмонией в Китае нормальным явлением

15:17
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Эксперты не видят угрозы пандемии

Вспышки пневмонии в Китае не рассматриваются как имеющие пандемический потенциал. Об этом в пятницу, 1 декабря, рассказали во Всемирной организации здравоохранения.
В Китае зафиксирован резкий рост заболеваемости пневмонией

Как заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, микоплазменная пневмония часто наблюдается в зимнее время года, она лечится антибиотиками и "четко выявляется во многих разных странах". Риска новой пандемии нет, цитирует Харрис РИА Новости.

Опять же, мы следим за ситуацией и предоставляем консультации по лечению и другим вопросам. В настоящее время мы не рассматриваем их как имеющие пандемический потенциал.

Ранее в Китае зарегистрировали резкий рост заболеваемости пневмонией с высокой температурой, но без кашля. Китайские власти принимают меры, чтобы не допустить распространения инфекции.

The Daily Mail пишет, что случаи этого заболевания выявили также в ряде европейских стран, включая Нидерланды, Данию и Швецию. Датские эксперты заявляли, что уровень заболеваемости в их стране достиг эпидемического.

На этом фоне вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал Роспотребнадзор усилить санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Китая.

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