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Илью Яшина* оштрафовали на 45 тысяч рублей

15:42
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Из-за отсутствия маркировки иноагента

Бабушкинский суд Москвы оштрафовал политика Илью Яшина* на 45 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иностранного агента. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Мундеп Яшин арестован по делу о дискредитации российской армии
Суд в Москве приговорил Илью Яшина к 8,5 года колонии

По данным "Осторожно, новости", осенью прошлого года в социальных сетях Яшина* были опубликованы четыре поста без соответствующих маркировок.

9 декабря 2022 года Илью Яшина* приговорили к 8,5 года колонии общего режима за распространение недостоверной информации о действиях ВС России на территории Украины. Поводом для возбуждения уголовного дела стала публикация от 7 апреля 2022 года, в которой Яшин* рассуждал о событиях, произошедших в Буче.  

*признан в России иноагентом

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