Новым директором Большого театра назначен Валерий Гергиев

Предыдущий руководитель Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию

Для объявления важной новости сотрудников Большого пригласили в главное фойе театра. Известие ожидаемое и обсуждаемое. Предположений заранее было сделано немало. Все, конечно, испытывали волнение.

"Ответственность огромная. Я знаю, что Владимир Георгиевич Урин сделал все возможное, чтобы в непростые годы Большой театр обогатил коллекцию своих замечательных постановок", - сказал Валерий Гергиев.

В Мариинке он остается художественным руководителем. И при этом становится генеральным директором Большого. Объединенной дирекции двух театров не будет: учреждения культуры сохраняют статус разных юридических лиц.

Главное, что объединяет два легендарных театра России - огромный опыт, накопленный за многие десятилетия. Мариинскому театру в этом году 240 лет, Большому - 247. Конечно, сейчас всех волнует, что именно изменится к работе двух учреждений культуры. С высокой долей вероятности можно предположить, что репертуар Большого значительно расширится.

Еще одно изменение, на которое намекнул новый директор Большого - расширение географии гастрольного графика.

"Нам надо работать дома, сохраняя все лучшее. Выступать в малых, средних, крупных городах России. Уделять внимание жителям других городов", - указал Гергиев.

У Большого театра - большая семья: 3500 сотрудников вместе с артистами. Они говорят, что работать под началом звезды такой величины - огромная ответственность.

Опыт не только в качестве музыканта, но и руководителя творческого коллектива у Гергиева - внушительный. Мариинкой он руководит уже 35 лет. До этого стоял во главе учреждений культуры - в США, в Германии. Уверен, что сможет уделять достаточно внимания двум театрам.

"Федор Иванович Шаляпин пел, скажем, в понедельник в Москве, а уже в среду или четверг - в Петербурге. Многие помнят, что Галина Семеновна Уланова, чья звезда взошла в Кировском театре в Ленинграде, украсила своими невероятными, незабываемыми выступлениями и великую сцену Большого театра", - отмечает Гергиев.

Владимир Урин руководил Большим театром с 2013 года. Татьяна Голикова отдельно отметила его вклад в развитие главного театра страны.

Совсем скоро - без сомнений - появятся и первые подробности. Самая первая задача сейчас - сделать так, чтобы турбулентный период для зрителя оказался незаметным.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"