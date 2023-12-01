Москвичам спрогнозировали аномальную зиму

Будет теплее нормы на целых 2 градуса

Зима в Центральной России будет аномальной. Показатели января и февраля 2024 года превысят норму на 2–3,5 градуса, прогнозируют специалисты центра погоды "Фобос".

Правда, синоптики предупреждают, что прежде москвичам предстоит пройти декабрьские испытания: первый зимний месяц окажется на 1–1,5 градуса холоднее нормы. При этом снега выпадет на 20% больше по сравнению с многолетними значениями.

Температура в январе окажется на два–три градуса выше нормы, осадков будет на 10% больше, чем должно быть в норме. А в феврале температура превысит норму на 3–3,5 градуса, осадков выпадет на 30% больше положенного.

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