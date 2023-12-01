Назарбаев назвал Путина хозяином своего слова

Политиков связывает давнее знакомство

Российский лидер Владимир Путин – хозяин своего слова, который всегда и добросовестно выполняет данные коллегам обещания. Об этом в пятницу, 1 декабря, рассказал бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В Казахстане поступили в продажу мемуары Назарбаева под названием "Моя жизнь. От зависимости к свободе", в которой рассказывается и о его отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

Автор мемуаров отметил, что Путин "может заледенеть и долго не оттаивать по отношению к тем главам государств и другим людям, которые не держат слово и не выполняют взятые обязательства", сообщает РИА Новости.

Я был свидетелем, как Путин выполнял обещание, хотя казалось, что это не в пользу России. Знаю, что он верен дружбе. Эти редкие человеческие качества, не столь часто встречающиеся у глав государств, вызывают уважение и доверие. У него можно этому поучиться.

В ноябре российский лидер побывал в Казахстане в рабочей поездке. У журналистов возник вопрос, почему Владимир Путин не навестил при этом Нурсултана Назарбаева. Спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил это насыщенностью и плотностью графика президента России.

Партнерство Москвы и Астаны продолжает активно развиваться и при новом президенте Казахстана Касым-Жомарте Токаеве. Путин подчеркивал, что оно базируется на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела.

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