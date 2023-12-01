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Птицеводы назвали виновников резкого подорожания яиц в России

15:42
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Производители считают причинами поведение торговых сетей и потребителей

Ценовая ситуация на рынке яиц во многом спровоцирована и торговыми сетями, а также высоким потребительским спросом. Об этом в пятницу, 1 декабря, рассказала заместитель генерального директора Росптицесоюза Елена Степанова.
ФАС проверит обоснованность роста цен на яйца

Эксперт рассказала, что производители яиц в России уже не первый год стремятся решить вопрос о заключении контрактов с торговыми сетями, в которых будет предусмотрена и цена, и объемы, что позволит птицеводам выстраивать свою стратегию.

При этом сезонность формирования цен на яйца наложилась на повышенный спрос со стороны населения, а условия развития отрасли не позволили сформировать потенциал для наращивания производства и, соответственно, удовлетворения высокого спроса, цитирует Степанову "Интерфакс".

В борьбе с резким подорожанием яиц в российских магазинах Федеральная антимонопольная служба предложила ритейлерам временно ограничить наценку на все продаваемые ими куриные яйца на уровне не более 5%.

Ситуацию с ценами на данный вид продуктов, которые относятся к социально значимым, взяли на контроль не только антимонопольщики, но и Министерство сельского хозяйства России. Власти потребовали у торговых точек разъяснений относительно оправданности подъема цен на яйца.

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