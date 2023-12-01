В него попала глава российского Центробанка

На торжественном ужине в честь оглашения списка самых влиятельных людей Европы по версии журнала Politico главный редактор его европейского офиса Джамиль Андерлини уточнил - попадание в этот рейтинг - вовсе не награда, рейтинг отражает исключительно европейскую реальность. Иногда - крайне неприятную, но которую невозможно игнорировать.

В этот раз рейтинг от авторитетных европейских журналистов получился как никогда удивительным. Во-первых, самым влиятельным человеком Европы неожиданно назван польский политик, бывший руководитель Европейского совета Дональд Туск. Казалось бы, из достижений в 2023 году за ним числится лишь успех на парламентских выборах, но брюссельская бюрократия, похоже, надеется, что именно Туск вернет строптивую Польшу на правильный курс, лояльный ЕС.

Кстати, в прошлом году самым влиятельным человеком был назван лидер киевского режима Владимир Зеленский. Но в этот раз его уже спустили в раздел "Мечтателей". И напомнили, что он всего лишь артист.

"2024 год будет непростым для артиста, который стал президентом после того, как сыграл эту роль на ТВ. Мир отвлечен новой старой войной на Ближнем Востоке. Простые европейцы ощущают резкий рост стоимости жизни, и политики ЕС начинают проявлять беспокойство по поводу вероятных проблем, связанных с получением доступа к единому рынку сельскохозяйственной страны", - говорится в материале Politico.

Получается, журналисты дали понять - мечты Зеленского о членстве Украины в ЕС, скорее всего, несбыточны. А еще добавили, что в 2019-м артист обещал отбыть на посту президента ровно 5 лет. И рекомендовали собирать чемодан.

"Недавно он дал понять, что планирует остаться еще на один срок. Чтобы провести голосование во время войны, Зеленскому с согласия парламента нужно будет изменить конституцию Украины. И эта перспектива поднимает серьезные вопросы о демократической легитимности: большинство телеканалов страны жестко контролируются правительством, цензура процветает, миллионы украинцев остаются за границей", - сказано в статье.

Что интересно, в Европе таких врунишек, как Зеленский, которые в предвыборном запале обещали одно, а в итоге делают другое, немало. Так, в категории рейтинга "Деятели" с пометкой "хамелеон" на первом месте стоит премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

"До того, как она стала премьер-министром, Мелони, казалось, была еще одним крайне правым приятелем президента России Владимира Путина. Неудивительно, что приход к власти Мелони обеспокоил Белый дом. Однако эти опасения не оправдались. Мелони, величайший политический хамелеон, заново открыла себя в качестве сторонника жесткой линии в отношении России", - пишет Politico.

Но сколько бы Вашингтон ни ломал через колено молодых европейских политиков и ни принуждал их отворачиваться от России, добиться главной цели все равно не получается. Вот и журнал Politico официально признал – антироссийские санкции не работают, потому что Путин собрал в свою команду настоящих профессионалов. А главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину европейские эксперты поставили на первое место в самой страшной для ЕС категории - "Разрушители". Так СМИ называет тех, кто лучше всех умеет менять правила игры.

"Агрессивная денежно-кредитная политика Набиуллиной неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву. При этом банкир Путина сумел предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, призванных опустошить казну Кремля. МВФ недавно предсказал, что в этом году российская экономика вырастет на 2,2 процента; в феврале прогноз был гораздо скромнее - 0,7 процента", - говорится в материале.

"Все наши ведомства - Центральный банк, правительство, Министерство финансов, Министерство экономического развития - принимают те меры, которые способствуют этому росту. И здесь все работают в единой команде, потому что та ситуация, которая произошла, она сплотила все силы", - указал Максим Топилин, председателя Комитета по экономической политике Госдумы.

О том, как от антироссийских санкций страдает Германия, на этой неделе рассказал лично канцлер Олаф Шольц. И честно предупредил, что в 2024 году ситуация в экономике будет только ухудшаться.

"После того, как поставки газа из России прекратились - вы все помните, что после этого началось. Временами газ стоил аж в 10 раз дороже, чем раньше. Сейчас мы по-прежнему платим за столь важный для нас источник энергии в два раза больше, чем до начала энергетического кризиса. Без последствий все это, конечно, не закончилось для такой крупной индустриальной страны, как Германия", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Последствия действительно катастрофические - закрылись старейшие химические, металлургические и текстильные предприятия, заводы по производству автомобилей и шин и даже медицинские клиники, а обычные граждане вынуждены переплачивать за свет, газ и продукты. И до сих пор Германия окончательно не рухнула лишь потому, что Шольц, как выяснилось, прибегал к финансовым махинациям - например, финансировал промышленность за счет кредитов, выделенных на борьбу с коронавирусом. Конституционный суд Германии счел такое перераспределение средств неправомерным и в итоге загнал канцлера в тупик.

Похоже, Шольц тоже мог бы легко возглавить рейтинг разрушителей - только не гадких планов коллективного Запада по отношению к России, а разрушителей европейской экономики. У немецкого правительства это получается лучше всего.

"Для Европы источник дешевых энергоносителей ими же самими перекрывается, или это делается их союзниками из Соединенных Штатов, которые им перекрывают по политическим соображениям. У некоторых руководителей правительства нет и, видимо, достаточной профессиональной подготовки для принятия качественных профессиональных решений. Они известны - над ними весь мир подсмеивается, я сейчас не буду называть фамилии", - указал президент России Владимир Путин.

Но если сейчас у Германии большие проблемы, а она, между прочим, была локомотивов европейской экономики, то мелким европейским странам приходится в прямом смысле слова выживать. Например, на этой неделе Организация экономического сотрудничества и развития ухудшила прогнозы для экономик стран Балтии. Согласно обновленным оценкам, спад ВВП будет наблюдаться в Латвии, Литве и Эстонии - последняя, кстати, уже стоит на пороге рецессии.

"Европейская комиссия прогнозирует, что в этом году экономика Эстонии сократится на 2,6%, что станет самой глубокой рецессией в ЕС, а безработица уже выросла до 7,3%, уровня, который в последний раз наблюдался во время пандемии. Боль для экономики стоимостью в 38 миллиардов долларов усугубляется спадом среди северных соседей Эстонии. В этом квартале Швеция впала в рецессию, а Финляндия сообщила о спаде", - пишет Bloomberg.

Крохотная Европа, кажется, рассчитывала выжить без России лишь за счет раздутых амбиций. Но практика показала, что одной гордостью сыт не будешь. К тому же и могучая Америка не спешит подкармливать обнищавшего партнера. Так что Евросоюзу остается лишь утешать себя рейтингами, в которых главным злодеем, конечно же, будет Россия, хотя контакты с Москвой ЕС отрубил по собственной инициативе.

Вера Щирова, "ТВ Центр"

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