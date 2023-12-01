Новая гонка вооружений идет полным ходом: расклад сил и прогнозы

Военно-промышленный комплекс трех ведущих мировых держав работает на полную мощность

Стартовый пистолет формально не выстрелил, но гонка уже началась. Крупнейшие ядерные державы Россия и США модернизируют свои стратегические арсеналы. И если раньше этот процесс хотя бы минимально контролировался целой системой договоров, то теперь благодаря усилиям США ограничений нет. Но это не мешает во всем обвинять Россию. И немного Китай. Например, по версии Washington Post, Москва неоднократно угрожала применить ядерной оружие на территории Украины. Журналисты, правда, не привели примеры, когда такие угрозы звучали. Собственно, потому что в реальности их не было. Наоборот, и представители Минобороны неоднократно подчеркивали - ядерное оружие применяется только в соответствии с доктриной безопасности, то есть когда стоит вопрос о существовании страны. Ну, а чтобы такой вопрос не стоял, наша стратегическая триада сейчас активно обновляется.

"По системам стратегических наступательных вооружений мы просто даже не на одно поколение опережаем любых других супостатов, которые нас пытаются догонять. Я просто напомню, что американские системы шахтного базирования, морского базирования - это все системы 50-летней давности, они их только запускают, а ничего нового не создавалось, даже близко не подошли к таким комплексам, как "Сармат", который использует планирующие гиперзвуковые блоки, которые просто сбить невозможно никакой системой ПВО", - заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

В том числе из-за серьезного отставания в стратегических вооружениях Соединенные Штаты так активно ратовали за договор СНВ. Впрочем, как и со всеми другими договорами, по замыслу Вашингтона, выполнять их должна была только Россия. Но времена изменились. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков на неделе заявил, что шансов на победу в гонке вооружений у Соединенных Штатов попросту нет.

"Если Соединенные Штаты рассчитывают одержать победу в очередной гонке вооружений над нами, повторив в какой-то мере опыт президентства Рональда Рейгана и взаимоотношений с Советским Союзом, то они ошибаются. Мы не поддадимся на провокации, которые очень свойственны американской политике на российском направлении, но мы гарантированно, стопроцентно обеспечим свою безопасность", - указал дипломат.

На простой вопрос, почему Соединенные Штаты не вкладывают значительные средства в свой ядерный арсенал, есть не менее простой ответ: на этом нельзя заработать. После развала Советского Союза США, считающие себя победителем в Холодной войне, пришли к выводу, что ослабленная Россия не представляет угрозы. А значит, тратиться на стратегические силы нет нужды. Достаточно поддерживать в рабочем состоянии. А вот обычные вооружения - совсем другое дело. Для американской промышленности это буквально золотое дно. Схема заработка долгое время была простая: чтобы защититься от Советского Союза, страны НАТО должны покупать оружие у Америки. Сейчас место СССР заняла Россия, а чтобы угроза выглядела достовернее, Вашингтон в том числе и спровоцировал конфликт на Украине.

Отчасти это сработало - американские предприятия получили большой портфель заказов. Белый дом выпустил подробную статистику по штатам. Больше всего получили Пенсильвания (2,36 миллиарда долларов), Аризона (2,2 миллиарда) и Техас (1,45 миллиарда). 18 миллиардов распределены по предприятиям других 20 штатов. Общий портфель заказов на закупку боеприпасов и тактических машин превысил 27 миллиардов долларов.

По сути, американская администрация, как нынешняя, так и большинство предыдущих, не скрывает, что заинтересованы в локальных конфликтах. Это позволяет загружать военные заводы заказами, а потом, если повезет, и с двойной выгодой для себя восстанавливать разрушенные американским оружием города. Впрочем, такая схема сыграла с Вашингтоном злую шутку. Бизнес-подход выпускать оружия столько, сколько удастся продать, не сработал в случае с конфликтом на Украине.

"Обычные вооружения - это удел небольших конфликтов, как они их называют, низкой интенсивности. Когда Соединенные Штаты чувствовали свое превосходство, особенно в воздухе, и не беспокоились о том, что им придется вести слишком длительную конфликтную борьбу", - объяснил Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии экономического университета имени Плеханова.

То, что сработало в Югославии, Ливии или Ираке, оказалось нежизнеспособным в случае с Россией. Наши оборонные предприятия быстро перестроились и смогли значительно нарастить объемы производства. Уверенности добавили и внушительные складские запасы. В США такого, очевидно, не ждали.

"В России это преимущественно государственное участие, мощнейшие заводы советские были законсервированы. И мы можем себе как государству это позволить. И сейчас, когда мы это расконсервировали на период большой войны, которая сейчас фактически идет с Западом, используя современные методики, мы в четыре раза превысили нормативы, которые закладывались в Советском Союзе", - добавил Клинцевич.

В итоге, спровоцировав Россию на резкое увеличение производства оружия, сами Штаты оказались не в состоянии поддержать такой же темп. Дополнительной проблемой для Вашингтона теперь стал и Китай, который тоже ускорил свой ВПК. Понимая желание США разжечь конфликт вокруг Тайваня, Пекин готовится заранее. Благодаря сотрудничеству с Россией и просто фантастическим по сравнению с США производственным возможностям национально-освободительная армия Китая сейчас на втором месте после российской по объемам поступления новейших вооружений. Пекин сокращает разрыв с Вашингтоном и в сфере ядерного оружия. Данные по количеству боеголовок засекречены, но эксперты предполагают, что Китай по этому показателю уже обошел Францию и Великобританию. Не менее важны и средства доставки. А у Китая уже есть гиперзвуковое оружие.

Казалось бы, логичным шагом для США должен стать военно-промышленный союз с Европой против России и Китая. Но сейчас Старый Свет находится в состоянии сбитого летчика - ЕС даже не смог предоставить Украине обещанный миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года. Чтобы сохранить хорошую мину при плохой игре, в Штатах пытаются в жанре юмористического стендапа пугать потенциального противника. В итоге получается не только жалко, но и страшно. Мало того, что Байден, угрожая красной кнопкой, обнуляет шаткие договоренности о мире, но и в силу своего возраста и состояния может попытаться весь этот мир взорвать.

Денис Большаков, "ТВ Центр"

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