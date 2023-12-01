Таких больше не делают: пара слов о Генри Киссинджере

Он умер в ночь на четверг в возрасте 100 лет

Новость о смерти Генри Киссинджера, кажется отодвинула на второй план все остальное. Ведь это - тот редкий случай, когда действительно ушла эпоха. В штатах элементарно не осталось политиков такой величины и опыта. Политиков, признанных во всем мире.

Одно из последних появлений Киссинджера на публике, июль 2023-го. Преодолев тысячи километров, 100-летний "патриарх американской дипломатии" встречается с председателем Си в Пекине. В это же время Белый дом всеми силами пытается организовать переговоры китайского лидера с Байденом, но Поднебесная показательно медлит с ответом.

Приветственные слова Си Цзиньпина - это не просто восточное гостеприимство, а истинное уважение. Для завершившего свою политическую карьеру 40 с лишним лет назад Киссинджера, кажется, и в наши дни не было закрытых дверей.

С российским президентом Киссинджер встречался более 20 раз. Последняя такая встреча состоялась в Москве в 2017-м.

"Я поддерживаю основные интересы и положения американской политики. Но Россия - это великая страна с большой историей, и мне трудно представить международный порядок, в котором Россия не будет в числе крупных игроков", - говорил он тогда.

Расширение НАТО, которое сам же инициировал, Киссинджер позже называл ошибкой. Ну, а конфликт между Москвой и Киевом призывал урегулировать дипломатически, опираясь на реальную ситуацию. Американский политик укоризненно сетовал, что США не восприняли всерьез предложения нашей страны по гарантиям безопасности в конце 2021 года. А ведь именно они могли бы стать отправной точкой для переговоров.

"Я думаю, что нам необходимо принять фундаментальное решение. Украина имеет право на независимость. Однако другие державы должны решить - хотят ли они превратить Украину в свой стратегический форпост. Или в связующие державы мост. Если одна из сторон превратит Украину в свой форпост, это приведет к глубокому антагонизму противоположной стороны", - отмечал он.

Киссинджера, увы, не послушали. А ведь его предостережения почти всегда сбывались с пугающей точностью. За что и получил прозвище "гроссмейстер дипломатии". В 1972-м журнал "Плейбой" назвал его самым "Желанным мужчиной года", ну а сам он признавался, что власть - лучший афродизиак". В разное время ему приписывали романы с первыми красавицами Голливуда.

Массивные очки, элегантные твидовые костюмы и сильный баварский акцент. Ханц Альфред Киссингер родился в Веймарской республике в семье религиозных евреев. Спасаясь от нацистов, в возрасте 15 лет он с родителями и братом переезжает в США. Меняет имя, поступает в колледж, получает гражданство и служит в армии. Талантливого юношу тут же замечают спецслужбы. И, по иронии судьбы, отправляют обратно в Европу - бороться с нацистами. В 1945-м Киссинджер - уже командир корпуса контрразведки района Бергштрассе. В Штаты ему удается вернуться лишь через два года, чтобы заняться любимым делом - наукой.

Впрочем, знакомство с Рокфеллерами, кажется, предопределяет будущее на тот момент ведущего политического эксперта США. От теории он переходит к практике. Поговаривают, президент Никсон буквально упрашивал Киссинджера стать его советником по небезопасности. А в 1973-м - еще и возглавить Госдеп, совмещая две должности. Такого не было ни до, ни после. И даже Уотергейт никак не сказался на репутации госсекретаря. Который долгие годы был "серым кардиналом" большой американской политики. А в 2015-м журналом Foreign Policy был признан самым лучшим госсекретарем за всю истории США.

"Он не стал президентом, но он руководил во многом внешней политикой США на протяжении многих лет. Но кроме того, Киссинджер - великий политический мыслитель современности. Он - лидер школы, которая называется реализм. Которая исходит из того, что главное - не господство либеральной идеологии, а главное - сделать баланс сил", - объяснил Сергей Марков, директор Института политических исследований.

"Нет ни идей, ни принципов, есть только интересы" - это, пожалуй, главное кредо политического реализма, или как его еще называют - реал политик. Договориться можно хоть с самим Дьяволом, лишь бы с выгодой. Высокопарным материям Киссинджер всегда предпочитал конкретный, осязаемый результат. А еще был основоположником так называемой "челночной дипломатии" - интенсивных контактов с обеими конфликтующими сторонами. Благодаря такому подходу в 1973-м удалось завершить "Войну судного дня" между Израилем и арабскими странами. Ну, а двумя годами ранее Киссинджер посещает коммунистический Китай. Да так успешно, что в 1972-м там впервые в истории с почестями встречают американского президента.

"Главная заслуга Киссинджера заключается в том, что в годы Холодной войны он смог разыграть так называемую "китайскую карту", оторвать Китай от Советского союза, изменить баланс сил в пользу США", - указал Константин Блохин, сотрудник Центра исследований проблем безопасности Российской академии наук.

В 1972-м Киссинджер был одним из разработчиков договора "Об ограничении систем противоракетной обороны" - ключевого элемента так называемой "разрядки". Формальным переговорам с американским госсекретарем Брежнев предпочел совместную охоту в Завидово. Тактичный Киссинджер терпеливо катался на катере, резал колбасу и пил водку.

"Разрядка напряженности в 70-е годы всегда рассматривалась в Америке как "кто кого переиграет". Эта политика осуществлялась сразу на двух досках. Первая доска - потепление отношений, заключение договоров об ограничении стратегических вооружений. А с другой стороны, это - попытки, в общем-то, дестабилизировать ситуацию во многих странах. Наряду с улыбками, разговорами о доброжелательности", - отметил Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады.

Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, Иран. Нет такой американской войны, к которой не был бы причастен Киссинджер. Власть, сила, жестокость и полное отсутствие моральных принципов – та сторона реал политик, о которой говорить не принято. Именно Киссинджер был архитектором вашингтонского порядка, основанного на правилах. Это так по-американски - сначала сравнять страну с Землей, а потом получить Нобелевскую премию мира, за то, что в 1973-м подписал Парижское мирное соглашение о прекращении войны во Вьетнаме.

В Чили американцы привели к власти Пиночета. А в Аргентине поддержали диктатуру. И ключевую роль в этих процессах сыграл лично госсекретарь.

"Гений может быть и злодеем, одно другого не исключает. Сегодня в США нет политологов, которые могли бы сравниться по масштабу с Киссинджером. Сегодня есть пропагандисты, есть идеологи защиты американского лидерства, гегемонии, но таких интеллектуалов нет", - продолжает Блохин.

Что это значит для нашей страны - большой вопрос. Одно сейчас очевидно - одинокий ковбой, как называл себя сам Киссинджер, всегда руководствовался государственными интересами США. И ему было абсолютно все равно, сколько в них гуманизма, о котором он так любил рассуждать.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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