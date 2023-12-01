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Рэпера Гуфа избили в Таиланде

16:53
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Он продемонстрировал разбитую губу

Рэп-артист Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов) рассказал о нападении нового возлюбленного его бывшей жены Юлии Королевой – инцидент произошел во время отдыха артиста в Таиланде, сообщает музыкальный портал The Flow.

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Рэпер опубликовал короткий ролик, в котором продемонстрировал последствия конфликта с новым молодым человеком Юлии. Он показал подписчикам разбитую губу и раны на руках. По его словам, у него может быть сломана челюсть.  

Ситуация во взаимоотношениях между бывшими возлюбленными вышла из-под контроля несколько дней назад. Поводом для разбирательств стали подозрения Долматова в неверности бывшей супруги Юлии. Рэпер поделился с подписчиками, что она изменяла ему во время брака – в частности, когда он находился на лечении от наркотической зависимости.

Вчера бывшая супруга артиста вышла в прямой эфир в Instagram* и рассказала аудитории о планах лишить Долматова родительских прав из-за постоянных угроз и скандалов. Она поведала подписчикам, что Гуф преследует ее, поскольку никак не может смириться с расставанием.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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