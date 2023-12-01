Суд признал геноцидом зверства фашистов в Восточной Пруссии

Речь идет о преступлениях, совершенных на территории современной Калининградской области

Зверства немецко-фашистских захватчиков на территории Восточной Пруссии – геноцид по национальному и этническому признаку, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Речь идет о военных преступлениях против человечества времен Великой Отечественной войны, совершенных на современной территории Калининграда и других областных городов.

По данным следствия, в тот период немцы уничтожили свыше 100 тысяч советских граждан и военнопленных, еще 200 тысяч – были отправлены на принудительные работы.

В истории России это уже 17-й по счету судебный процесс по этому вопросу. Подобные заседания проходили в Крыму, Санкт-Петербурге, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Ленинградской, Московской, Брянской, Смоленской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Новгородской, Ростовской, Псковской, Белгородской и Орловской областях.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"