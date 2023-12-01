В ВОЗ назвали регион с самым быстрым темпом заболеваемости ВИЧ

Почти 50% процентов европейцев узнают об инфекции слишком поздно

На территории Европы наблюдается самая быстрая эпидемия ВИЧ – почти 50% граждан получают поздний диагноз. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Люди обращаются за медицинской помощью слишком поздно, и нам не удается охватить их раньше", - приводит РИА Новости слова Клюге.

Представитель организации подчеркнул, что эта тенденция не меняется уже на протяжении десяти лет. По его словам, в некоторых странах Европы показатели смертности от неизлечимого заболевания "неприемлемо высоки".

29 ноября глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о снижении заболеваемости ВИЧ почти на 35%. По данным за 2022 год, количество новых случаев заражения инфекцией составило немногим более 55 тысяч человек.

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