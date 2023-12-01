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Собянин рассказал об оригинальном оформлении метро "Университет дружбы народов"

17:54
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Сама станция практически готова

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что переход строящейся станции "Университет Дружбы Народов" украсили мозаичным панно площадью 120 квадратных метров.

"Композиция продолжает единую концепцию самой станции. На панно легко узнаются силуэты крупнейших городов мира – символ единства и многообразия народов и культур всех континентов. Панно изготовлено из нескольких тысяч элементов художественного стекла. Разместили его во всю длину 50-метровой стены. На монтаж у строителей ушло порядка месяца", - указал глава города.

Сама станция практически готова, добавил мэр.

Как уточнил Собянин, монтируются инженерные системы, в пассажирской зоне и служебных помещениях идут отделочные работы, прилегающая территория приводится в порядок.

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