Собянин рассказал об оригинальном оформлении метро "Университет дружбы народов"

Сама станция практически готова
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что переход строящейся станции "Университет Дружбы Народов" украсили мозаичным панно площадью 120 квадратных метров.
"Композиция продолжает единую концепцию самой станции. На панно легко узнаются силуэты крупнейших городов мира – символ единства и многообразия народов и культур всех континентов. Панно изготовлено из нескольких тысяч элементов художественного стекла. Разместили его во всю длину 50-метровой стены. На монтаж у строителей ушло порядка месяца", - указал глава города.
Сама станция практически готова, добавил мэр.
Как уточнил Собянин, монтируются инженерные системы, в пассажирской зоне и служебных помещениях идут отделочные работы, прилегающая территория приводится в порядок.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"