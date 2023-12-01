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На складе с химикатами в Петербурге произошли пожар и взрыв

18:24
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Есть пострадавший

Один человек пострадал во время сильного пожара в Петербурге. Возгорание произошло на складе с химикатами.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и уже приступили к тушению, когда внутри здания прогремел взрыв. После детонации пламя охватило ещё большую площадь. Одного из сотрудников склада госпитализировали с многочисленными ожогами.

На данный момент пожар удалось локализовать. О причинах ЧП информация пока не поступала.

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