На складе с химикатами в Петербурге произошли пожар и взрыв

Есть пострадавший

Один человек пострадал во время сильного пожара в Петербурге. Возгорание произошло на складе с химикатами.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и уже приступили к тушению, когда внутри здания прогремел взрыв. После детонации пламя охватило ещё большую площадь. Одного из сотрудников склада госпитализировали с многочисленными ожогами.

На данный момент пожар удалось локализовать. О причинах ЧП информация пока не поступала.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"