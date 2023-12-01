В Белоруссии начали разработку вакцины от алкоголизма

Препарат позволит организму нормально функционировать

Белорусские ученые начали разрабатывать вакцину, которая минимизирует последствия больших доз алкоголя. Об этом сообщил генеральный директор фармацевтической компании "Белвитунифарм" Сергей Большаков.

Директор компании подчеркнул, что главная цель препарата – поддержание человеческого организма в нормальном состоянии при употреблении огромного количества алкоголя. По его словам, вакцина будет не только восстанавливать обмен веществ, но и насыщать организм необходимыми элементами – в том числе белками.

"Мы не боремся с традициями принятия алкоголя", - заключил Большаков, чьи слова приводит РЕН ТВ.

17 августа 2022 года президент России Владимир Путин назвал пропаганду здорового образа жизни эффективным методом борьбы с алкогольной зависимостью. По данным за 2021 год, показатель заболеваемости алкоголизмом составил 122,6 случая на 100 тысяч граждан.

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