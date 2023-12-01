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В Белоруссии начали разработку вакцины от алкоголизма

18:59
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Препарат позволит организму нормально функционировать

Белорусские ученые начали разрабатывать вакцину, которая минимизирует последствия больших доз алкоголя. Об этом сообщил генеральный директор фармацевтической компании "Белвитунифарм" Сергей Большаков.  

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Директор компании подчеркнул, что главная цель препарата – поддержание человеческого организма в нормальном состоянии при употреблении огромного количества алкоголя. По его словам, вакцина будет не только восстанавливать обмен веществ, но и насыщать организм необходимыми элементами – в том числе белками.

"Мы не боремся с традициями принятия алкоголя", - заключил Большаков, чьи слова приводит РЕН ТВ.

17 августа 2022 года президент России Владимир Путин назвал пропаганду здорового образа жизни эффективным методом борьбы с алкогольной зависимостью. По данным за 2021 год, показатель заболеваемости алкоголизмом составил 122,6 случая на 100 тысяч граждан.

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