Избитый Тайсоном пассажир самолета потребовал 450 тысяч долларов

После происшествия у потерпевшего возникли проблемы со здоровьем

Избитый американским боксером Майком Тайсоном пассажир самолета JetBlue потребовал от спортсмена компенсацию за причинение физического вреда – мужчина намерен получить 450 тысяч долларов, передает издание Daily Mail.

По данным издания, потерпевший уже на протяжении года страдает от последствий "спарринга" с бывшем чемпионом мира по боксу – у него существенно ухудшилось зрение и появились приступы головной боли.

Инцидент произошел весной 2022 года. Пассажир самолета JetBlue приставал к Майку Тайсону с навязчивыми разговорами. Боксер вспылил и начал избивать мужчину. Спустя время в Сети появился видеофрагмент драки – на нем видно, как спортсмен наносит мощные удары обидчику.

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