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Всероссийская акция "Казачий диктант" стартовала в четвертый раз

19:25
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Период проведения диктанта - с 1 по 3 декабря

В период с 1 по 3 декабря 2023 года в онлайн-формате пройдет Всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция "Казачий диктант-2023", сообщили организаторы - Всероссийское казачье общество.

Акция состоится при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

Цель мероприятия - популяризация изучения истории и культуры российского казачества, консолидация и развитие молодежных казачьих движений и организаций, воспитание казачьей молодежи на героических традициях предков.

Подробная информация об акции представлена здесь.  

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Всероссийская акция "Казачий диктант"
Всероссийская акция "Казачий диктант"
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