Медведев назвал число принятых на контрактную службу россиян

Более 452 тысяч человек приняли в ВС России

Более 452 тысяч человек приняли на военную службу в период с 1 января по 1 декабря 2023 года. Об этом сообщил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев отметил системный подход руководителей Москвы, Севастополя и Чеченской Республики к доукомплектованию контрактниками объединенной группировки войск. По его словам, только из Чечни на передовую направили свыше 30 тысяч человек, передает РИА Новости.

25 октября Дмитрий Медведев рассказал о планах увеличения численности ВС России в 2024 году. В частности, он указал, что будут сформированы 1 армейский корпус, 7 дивизий, 19 бригад, 49 полков и 1 флотилия

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