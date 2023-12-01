Путин исключил Резника и Горгадзе из состава СПЧ

Из совета были исключены еще 4 человека

Президент России Владимир Путин исключил из состава Совета по правам человека адвокатов Генри Резника и Шоту Горгадзе. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте Кремля.

Вдобавок из состава СПЧ были исключены Александра Мукомолова, Леонид Никитинский, Мары Полякова и Евгений Ясин. Вместо них в совет вошли Юлия Назарова, Александр Ионов, Сергей Соловьев, Игорь Новиков и Элина Сидоренко.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"