ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин исключил Резника и Горгадзе из состава СПЧ

20:58
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Из совета были исключены еще 4 человека

Президент России Владимир Путин исключил из состава Совета по правам человека адвокатов Генри Резника и Шоту Горгадзе. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте Кремля.

Путин обвинил СПЧ ООН в ангажированности
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы

Вдобавок из состава СПЧ были исключены Александра Мукомолова, Леонид Никитинский, Мары Полякова и Евгений Ясин. Вместо них в совет вошли Юлия Назарова, Александр Ионов, Сергей Соловьев, Игорь Новиков и Элина Сидоренко.  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.