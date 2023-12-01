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Треш-блогер Хилми подрался с посетителями ресторана быстрого питания

23:01
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Поводом для конфликта стала его нестандартная внешность

Обвиненный в распространении порнографии треш-блогер Хилми Форкс стал участником драки в заведении быстрого питания.

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Скандально известный блогер рассказал, что причиной конфликта стала его нестандартная внешность. По его словам, в отношении зачинщиков драки уже написано заявление.

"Была драка на фоне того, что мы выглядим не так, как все", - приводит РЕН ТВ слова Хилми.

Летом 2023 года Хилми Форкс получил 12 суток административного ареста за аналогичную драку. Сейчас блогер является фигурантом уголовного дела о распространении порно. Экспертиза установила, что опубликованные в социальных сетях фотографии Хилми носят противозаконный характер. Ему может грозить до шести лет лишения свободы.

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