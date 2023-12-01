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Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС России

21:36
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Штат армии - 2 209 130 единиц

Президент России Владимир Путин указ об установлении штатной численности ВС. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля,

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Согласно указу, штатная численность ВС России установлена в количестве 2 209 130 единиц – в том числе 1 320 000 военнослужащих.

Ранее глава Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в период с 1 января по 1 декабря текущего года на военную службу по контракту поступили свыше 452 тысяч человек. Он отметил особый вклад Москвы, Севастополя и Чеченской Республики в доукомплектовании контрактниками Объединенной группировки войск. 

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