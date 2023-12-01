Минюст повторно признал телеканал "Дождь" иноагентом

В реестр попали 2 физических лица
Министерство юстиции России повторно внесло в реестр иностранных агентов телеканал "Дождь"*. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.
По данным ведомства, "Телеканал Дождь"* – публичная площадка для иностранных агентов и представителей организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
"Дождь"* уже признавали иноагентом в 2021 году. На этот раз Минюст включил новое юридическое лицо телеканала.
Иностранными агентами также признали основательницу проекта помощи российским эмигрантам "Ковчег"* Анастасию Буракову* и социолога Игоря Эйдмана*. В реестр добавили и сам проект "Ковчег"*.
*признаны в России иноагентамиВсе самое интересное - в нашем канале "Дзен"