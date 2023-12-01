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Минобороны: численность ВС России увеличили на 170 тысяч человек

22:01
  • пятница
  • 01 декабря 2023

До 1 320 000 военнослужащих

Численность ВС увеличили на 170 тысяч человек – до 1 320 000 военнослужащих, сообщает официальный Telegram-канал Минобороны России.

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По данным ведомства, новая волна мобилизации в России не предусмотрена – увеличение армии реализуется за счет контрактников.

Увеличение численности ВС России обусловлена двумя причинами: расширением НАТО на Восток и продолжающейся военной спецоперацией на территории Украины. Речь идет о наращивании объединенных сил военного блока вблизи российских границ – в том числе развертывании дополнительных средств ПВО.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС в количестве 2 209 130 единиц. Согласно документу, среди них порядка 1 320 000 профессиональных военных.

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