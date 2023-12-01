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Проект "Москва - город кино" стал лауреатом премии в сфере креативных индустрий

22:48
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Создающийся сегодня Московский кинокластер в пять раз увеличит инфраструктуру кинопроизводства

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что проект "Москва - город кино" получил Российскую национальную премию в сфере креативных индустрий.

"Это высшая награда для тех, кто вносит вклад в развитие креативного сектора экономики. На первой церемонии в 2021 году столица стала "Креативным регионом года", в прошлом - победила в номинации "Событие года". Теперь признана первой в российском кинопроизводстве. С одной стороны, это признание давно свершившегося факта. Больше 100 лет Москва - лидер российского кинематографа. Мы производим 90% отечественных фильмов. Наш зритель приносит почти 20% кассовых сборов страны", - указал глава города.

Вместе с тем Собянин отметил, что создающийся сегодня Московский кинокластер в пять раз увеличит инфраструктуру кинопроизводства.

Как добавил мэр, в настоящее время строится Кинопарк Москино, на месте старого завода МЕТМАШ будет работать крупнейший студийный центр, а возрожденная Студия им. Горького станет центром съемок детского и юношеского кино.

При этом удобный доступ к инфраструктуре и всему комплексу услуг для кинопроизводства в столице обеспечит Московская цифровая платформа.

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