200 человек погибли в секторе Газа после возобновления боёв

Израиль снова бомбит мирные города

Около двухсот человек погибли в секторе Газа всего за сутки после прекращения перемирия между Израилем и ХАМАС, ранения получили более пятисот мирных жителей. Это данные обнародованы палестинским Минздравом, сообщает "ТВ Центр".

На юге сектора Газа ночью бомбардировке подвергся город Хан-Юнис, на севере анклава израильская армия ударила по окрестностям Джебалии, СМИ также сообщают об уличных боях в городах на Западном берегу реки Иордан.

Палестинские группировки выпустили ракеты по Иерусалиму, Тель-Авиву, Ашкелону и другим городам, назвав это возмездием. С окончанием паузы в боевых действиях израильские власти закрыли проезд для грузовиков с гумпомощью через пункт пропуска "Рафах".

Объединённые Арабские Эмираты запросили проведение закрытого заседания в ООН для обсуждения эскалацию конфликта; как ожидается, оно состоится в понедельник, 4 декабря.

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