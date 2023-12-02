Опубликованы новые кадры работы артиллеристов в зоне СВО

Все цели поражены

Кадры боевой работы наших артиллеристов на купянском направлении опубликовало Министерство обороны. Расчёты 82-миллиметровых миномётов "Поднос" получили координаты замаскированных опорных пунктов ВСУ и точными ударами уничтожили их.

Миномётчики буквально за несколько мгновений подготавливают орудие, выходят на огневую позицию и открывают огонь по объектам украинских радикалов, которые находятся на расстоянии до шести километров.

Меняя тактику ведения боя, один расчёт миномёта "Поднос" может держать в напряжении большие участки линии фронта, сообщает "ТВ Центр".

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