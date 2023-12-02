На западе Украины отказались сносить советские памятники

Жители пошли наперекор властям

На западе Украины разгорелся скандал из-за отказа сносить советские памятники. Выполнять распоряжения центральной власти не захотели жители двух сёл на западе страны, пишет РИА Новости.

Директор Музея освободительной борьбы в Ивано-Франковске Ярослав Коретчук выразил в соцсетях своё недовольство решением жителей сёл Загорье-Кукольницкое и Кинашев, которые наперекор властям высказались против демонтажа памятников.

"Что тогда можно хотеть от восточных и южных регионов?" - посетовал музейный работник.

В 2015 году Украина начал борьбу с советскими символами. За это время снесены десятки памятников, переименованы улицы и населённые пункты. Всё это делается в соответствии с законом о декоммунизации.

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