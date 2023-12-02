Москвичи выберут имя для маленькой панды в "Активном гражданине"

Она появилась на свет сто дней назад

В проекте "Активный гражданин" началось голосование по выбору имени для маленькой панды, родившейся сто дней назад в Московском зоопарке. Об этом на своём сайте сообщил Сергей Собянин.

"Рождение малышки-панды – очень доброе событие, произошедшее в Москве в этом году. И к тому же весьма редкое и необычное. В России это случилось впервые", - написал мэр.

Он напомнил, что родители маленького медвежонка - панды Жуи и Диндин. Они прописались в Московском зоопарке в апреле 2019 года. Специально для них был модернизирован и переоборудован отдельный павильон.

Сейчас малышка чувствует себя прекрасно. Она уже видит, у неё прорезались первые зубы. Она даже пыталась укусить сотрудника зоопарка. Как и в дикой природе, молодая панда будет жить с мамой до двух лет, а потом начнёт самостоятельную взрослую жизнь.

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