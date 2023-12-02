Мощная магнитная буря вызвала северное сияние в Сибири

Редкость для этих мест

Календарная зима едва наступила, а в Россию уже идут январские морозы. В ближайшие дни синоптики прогнозируют температуру на 7-20 градусов ниже нормы на большей части страны. Впрочем, погода преподносит сюрпризы не только со знаком минус. Минувшей ночью жители ряда регионов могли наблюдать редкое и красочное природное явление.

Само по себе Aurora Borealis или северное сияние аномалией, конечно, не является. Но только не в Восточной Сибири. Этой ночью красно-зелёным стало небо над Амурской областью и соседней Бурятией, над Красноярским краем, Дальним Востоком и Якутией.

Очевидцы в соцсетях делятся необычными кадрами. Вызвала северное сияние мощная магнитная буря. И чем краснее было небо, тем сильнее интенсивность волн. Такой цвет даёт свечение атомов кислорода на высотах от 150 до 500 километров над поверхностью планеты, где температура и плотность атмосферы дают сияние в этом диапазоне.

Эта буря – не последняя. На Солнце вновь произошла серия мощных взрывов. Кроме того, на звезде образовалась большая корональная дыра – это область с низкой температурой и плотностью, через которые магнитное поле светила выходит в космос. И поверхности Земли оно достигнет уже 4-5 декабря.

Кроме перепадов атмосферного давления, вызванных магнитными бурями, жители России уже успели почувствовать, что зима пришла. В Якутии уже в ближайшие дни синоптики обещают 50-градусные морозы. Но и остальные регионы не будут отставать. Чуть теплее – в диапазоне от минус 35 до 40 – будет на Дальнем Востоке. В Сибири и на Урале – та же картина. И даже в Центральной России резко похолодает. В Москве к середине следующей недели ночью ожидаются морозы под 25. А пока столичный регион во власти снегопада.

Александра Панина, «ТВ Центр»

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