Самим не хватает: Запад уменьшает помощь Украине

Киев получит меньше, чем ему обещали

Лидерам стран ЕС будет трудно согласовать программу бюджетной помощи Украине на 50 миллиардов евро, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя блока. В Европе с каждым днём укореняются разногласия, и предстоящий саммит в середине декабря может только усложнить ситуацию. Неутешительные прогнозы строят и в Вашингтоне. Переговоры по новому пакету помощи затягиваются, Киев рискует остаться без финансирования до следующего года.

Под занавес года у политиков в США нет времени насладиться предпраздничной суетой. На уме одно: как продавить новый пакет помощи Украине и забыть уже про этот вопрос хотя бы на время. 11 декабря, по данным Bloomberg, Сенат должен решить, куда важнее направить средства - на защиту южных границ от наплыва латиноамериканских мигрантов, или на поддержку киевского режима. И в американском истеблишменте, и в американских СМИ активно посылают сигнал Европе: Украина куда ближе к вам, может, это вы дадите ей денег?

Заинтересованных в войне на Украине в Европе не так много. Но они есть. Например, немецкий Rheinmetall - крупнейший поставщик вооружения Киеву. Заказов на 900 миллионов евро концерн получил только в 2022 году, в 2023 году их объём вырос до 2,5 миллиарда. И теперь руководство Rheinmetall заявило о начале выпуска бронемашин на территории Украины совместно с "Укроборонпромом". Производить планируют БТР Fuchs, что в переводе означает "лиса" и БМП Lynx - "рысь".

Производство чего бы то они было на территории Украины для немцев, конечно, станет отличным отрезвляющим уроком. В мгновение ока значительная часть выделенных средств исчезнет. Деньги выделят снова. Но так до производства может дойти не скоро.

14 и 15 декабря на саммите стран ЕС политики будут решать, откуда взять ещё 50 миллиардов евро на помощь Киеву. Еврокомиссия просит каждую страну в Европе по отдельности выделить взносы из собственных бюджетов. Ажиотажа не наблюдается. А некоторые - открыто против. Голосование по бюджету ЕС может заблокировать Венгрия.

По данным Минобороны России, потери ВСУ за полгода контрнаступления превысили 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. И, хотя сами украинские солдаты жалуются, что им нечем воевать с Россией, руководство ВСУ продолжает рапортовать об успехах.

Но, надо отдать должное украинским властям, они и сами ищут, где бы заработать. Сын Джорджа Сороса - Александр, по данным американских СМИ, уже договорился с Киевом о выделении 400 квадратных километров земель на западе Украины под захоронение опасных отходов химических, фармацевтических и нефтяных компаний.

Евгения Проскурнова, «ТВ Центр»

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