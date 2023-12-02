Минобороны опубликовало хроники пропавшего экипажа самолёта-разведчика

3 декабря - День Неизвестного Солдата

Хроника последнего полёта героев. В преддверии Дня Неизвестного Солдата Министерство обороны России запустило специальный раздел на сайте ведомства. Он повествует о судьбе экипажа самолёта-разведчика, пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны.

Инна Самуиловна не может сдержать эмоций. Судьба отца - лётчика Самуила Гольберга - всегда была для женщины тайной. Всю жизнь она вместе со старшей сестрой пыталась узнать о нём хоть что-то, помимо очевидного - погиб на войне.

Эта была обычная экспедиция поискового отряда вблизи новгородской деревни Глухое Демидово. Искали большой алюминиевый самолёт, на него поступила ориентировка. Каково же было удивление поисковиков, когда со дна озера в районе крушения они достали чугунный якорь.

МБР-2 - гидросамолёт и морской ближний разведчик. Широко использовался во времена Великой Отечественной войны. Находка настолько впечатлила поисковиков, что они решили выяснить судьбу экипажа. Для этого обратились в Центральный архив Министерства обороны. Там удалось установить, что самолёт принадлежал 15-ой авиационной эскадрилье, которая в сентябре 1941 года базировалась на острове Эзель. Оттуда наши лётчики отправлялись на бомбардировку Берлина.

Узнали и имена всех, кто был на борту: заместитель командира 15-ой авиационной эскадрильи капитан Новосёлов Валентин Николаевич с экипажем в составе капитана Гольберга, старшего лейтенанта Репина, младших воентехников Мурашова и Снегура, старшины второй статьи Гаврилова.

Самолёт при посадке получил пробоину в днище и затонул вместе с секретными документами, хранившимися в мешке. В поиске правды очень помогло личное дело капитана Валентина Новосёлова. Из него следует: самолёт потерял ориентир. Долго кружил над местностью. Горючего оставалось лишь на 15 минут. Командир принял решение приземляться.

По территории пробирались аккуратно, но враг всё же их заметил. Началась перестрелка. Отряд попытался скрыться. Валентин Новосёлов выжил. Он в итоге прошёл всю войну, награждён Орденом Красного Знамени и Красной Звездой. Но вот судьбу своих товарищей так и не узнает. Согласно документам, кто-то из них всё же смог выйти к партизанам. Кто-то был пленён и бежал из немецкого плена. Кого-то казнила фашистское Гестапо.

Командир поискового отряда "Находка" обратился и в немецкие архивы. В них нашли упоминание о некоем гауптмане Г., погибшем в немецком плену. Сравнили фотографии и поняли: речь о Самуиле Гольберге. Печать без вести пропавшего была снята. Неизвестная в течение долгих десятилетий судьба героев обрела живые очертания.

О судьбе Самуила Ароновича не было известно 82 года. Чтить память отца Инна Самуиловна ходила к памятнику лётчиков. Когда узнала правду, села писать книгу по этой невероятной истории. На обложке - письмо отца с фронта. Она иногда любит его перечитывать.

Узнать о членах героического экипажа теперь могут все желающие. В преддверии Дня Неизвестного солдата Министерство обороны запускает историко-познавательный раздел. В нём опубликованы рассекреченные архивные материалы. Пропавшие без вести воины, отдавшие за Россию свои жизни, обрели имена. А память об их подвиге вновь вернулась.

Александра Сергомасова, «ТВ Центр»

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