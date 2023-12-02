Пхеньян грозится уничтожить американские спутники

Если США собьют северокорейские аппараты

Пхеньян уничтожит американские спутники, если США попытаются нарушить работу северокорейских космических аппаратов. Любое вмешательство со стороны Вашингтона расценят как объявление войны. Об этом сегодня заявили в Министерстве обороны КНДР.

На прошлой неделе Северная Корея вывела на орбиту разведывательный спутник. Он сделал серию фотографий стратегических объектов США. Военные показали снимки Ким Чен Ыну.

По данным СМИ, в объектив попали комплекс Пентагона, здание Белого дома, авиационный центр в Тихом океане, а также судоверфи, где базируются атомные авианосцы США и Великобритании. В Вашингтоне заявили, что не могут подтвердить подлинность фотографий.

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