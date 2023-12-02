ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Новые жертвы и новые страдания: в секторе Газа возобновились боевые действия

12:04
  • суббота
  • 02 декабря 2023

Гибнут мирные жители

Этой ночью ЦАХАЛ нанёс массированные авиаудары по южным районам сектора Газа. Обстрелам подверглась и территория Израиля. Арабские Эмираты запросили на понедельник заседание Совбеза ООН и распространили проект резолюции о дополнительных гуманитарных коридорах.
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении договоренностей по заложникам

Почти весь минувший вечер палестинцы и израильтяне ждали сообщений из Катара. В Дохе при участии стран-посредниц ХАМАС и Тель-Авив обсуждали условия нового перемирия. Но ночью стало ясно - переговоры безнадёжно провалились, компромисса не будет.

Количество жертв в секторе Газа растёт с каждым часом. Разбирая завалы, люди находят всё новых погибших. Только за сутки, по данным местного Минздрава, погибли почти 200 человек, свыше полутысячи – пострадали.

Израиль призывает палестинцев уезжать из Газы в Рафах, в лагеря беженцев. Но никаких гарантий безопасности не даёт. По городу авиация наносит такие же плотные удары, как и по столице анклава.

КПП "Рафах" вновь закрыт. И это сильно осложнит жизнь людей в Газе. За все время перемирия в сектор удалось переправить лишь 1% гуманитарной помощи.

Противостояние между ЦАХАЛ и ХАМАС нарастает. Израильская авиация бомбит Газу. Военные заявили, что им удалось подавить несколько командных пунктов и подземных бункеров. ООН пытаясь остановить конфликт, принимает срочное обращение.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Жители Сектора Газа
Жители Сектора Газа
Жители Сектора Газа
Жители Сектора Газа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.