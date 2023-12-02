Новые жертвы и новые страдания: в секторе Газа возобновились боевые действия

Гибнут мирные жители

Этой ночью ЦАХАЛ нанёс массированные авиаудары по южным районам сектора Газа. Обстрелам подверглась и территория Израиля. Арабские Эмираты запросили на понедельник заседание Совбеза ООН и распространили проект резолюции о дополнительных гуманитарных коридорах.

Почти весь минувший вечер палестинцы и израильтяне ждали сообщений из Катара. В Дохе при участии стран-посредниц ХАМАС и Тель-Авив обсуждали условия нового перемирия. Но ночью стало ясно - переговоры безнадёжно провалились, компромисса не будет.

Количество жертв в секторе Газа растёт с каждым часом. Разбирая завалы, люди находят всё новых погибших. Только за сутки, по данным местного Минздрава, погибли почти 200 человек, свыше полутысячи – пострадали.

Израиль призывает палестинцев уезжать из Газы в Рафах, в лагеря беженцев. Но никаких гарантий безопасности не даёт. По городу авиация наносит такие же плотные удары, как и по столице анклава.

КПП "Рафах" вновь закрыт. И это сильно осложнит жизнь людей в Газе. За все время перемирия в сектор удалось переправить лишь 1% гуманитарной помощи.

Противостояние между ЦАХАЛ и ХАМАС нарастает. Израильская авиация бомбит Газу. Военные заявили, что им удалось подавить несколько командных пунктов и подземных бункеров. ООН пытаясь остановить конфликт, принимает срочное обращение.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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